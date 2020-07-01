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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 تموز 2020 02:52 م

محمد صلاح يختار أفضل لاعب في ليفربول

محمد صلاح

أكد النجم المصري محمد صلاح، أن زميله في ليفربول، جوردان هندرسون، يستحق جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: "لو سألت عن أليسون سيختاره البقية، ولو سألت عن فيرجيل فان دايك سيختاره البقية، الكل يستحق بمن فيهم أنا، أرنولد قدم موسما رائعا، وكذلك هندرسون، لكنني سأختار هندرسون".

وبرر صلاح اختياره : "سأختار هندرسون لأنه تواجد منذ ثماني أو تسع سنوات ومر بالكثير من الفترات الصعبة وتعرض للكثير من الانتقادات، كما إنه شخص جيد للغاية، وهائل، والجميع يحبونه كقائد".

وحقق صلاح رابع ألقابه مع "الريدز" بعدما توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه بعد غياب 30 عاما، بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي، مساء الخميس الماضي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2–1.

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أخر تعديل: الأربعاء، 01 تموز 2020 02:53 م
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