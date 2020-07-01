​الحكومة تستبعد موازنة 2020 و تشرع بإعداد موازنة العام الجديد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن بدء الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مشيرة إلى أن أسعار النفط ستحدد العجز المالي بالموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إن "الحكومة العراقية بدأت بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، حسب حديث وزير المالية علي علاوي لأعضاء اللجنة".

وأضاف أن "الموازنة المقبلة، ستشهد عجزا ماليا على اعتبار أن المصاريف أكثر من الموارد المصروفة"، مبينا أن "أسعار النفط وقدرة الحكومة على توفير الموارد وجديتها بإصلاح النظام ومكافحة الفساد سيحدد العجز المالي في موازنة 2021".

واستبعد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020 وأكد وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١.

يذكر أن ارسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.