الاتصالات النيابية : 100 مليار دينار ديون بذمة شركات الهاتف النقال

كشفت لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب، عن ان شركات الهاتف النقال لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات التعبئة منذ 2015 ولغاية الآن، مطالبة الحكومة باستيفاء ديون هذه الشركات التي تبلغ مليارات الدنانير.



وقال عضو اللجنة اسوان الكلداني، في تصريح صحفي :" ان ضريبة المبيعات - ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً، وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مشيراً الى :" ان تلك الشركات ، رغم انها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن اية مبالغ ترتبت على ذلك".



واضاف:" ان المبالغ المترتبة على تلك الشركات ، كديون، بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلاً عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغوطات من اجل التستر على تلك الشركات".

ف.ا