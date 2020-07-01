بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 02 تموز 2020
آخر الأخبار
الفتلاوي : اجراءات الحكومة بمواجهة كورونا متخبطة وغير مدروسة قوات عراقية قرب الحدود التركية في اقليم كردستان نائبة : البرلمان مقتنع بعدم تقديم موازنة مالية لهذا العام نائب : الكاظمي يعيد " تدوير" وجوه عليها ملفات فساد الغزي : حكومة الكاظمي ليست افضل من الحكومات السابقة قوة من سرية فض الشغب تطبق فرض حظر التجوال في النجف تجدد التظاهرات الاحتجاجية في بغداد تقرير أمريكي يحذر من مشاكل تهدد طائرات إف -16 أهم أسلحة العراق موازنة 2020 ..عام كامل في مجلس الوزراء وتحذيرات من انهيار الاقتصاد العراقي ! الشمري: إيران تلعب لعبة الشرطي الجيد والسيء في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 تموز 2020 02:46 م

الاتصالات النيابية : 100 مليار دينار ديون بذمة شركات الهاتف النقال

الاتصالات

كشفت لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب، عن ان شركات الهاتف النقال لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات  التعبئة منذ 2015 ولغاية الآن، مطالبة  الحكومة باستيفاء ديون هذه الشركات التي تبلغ مليارات الدنانير.

وقال عضو اللجنة اسوان الكلداني، في تصريح صحفي :" ان ضريبة المبيعات - ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً، وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مشيراً الى :" ان تلك الشركات ، رغم انها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن اية مبالغ ترتبت على ذلك".

واضاف:" ان  المبالغ المترتبة على تلك الشركات ، كديون،  بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلاً عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغوطات من اجل التستر على تلك الشركات".

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الذهب

أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها للمرة الأولى منذ نهاية عام 2011 01 تموز 2020 03:49 م

وليد سالم

قائد الشرطة مطلوب .. بالاسم 01 تموز 2020 02:56 م

ستار الجابري

نائب عن ذي قار يحذر : الازمة الصحية في المحافظة بدأت بالخروج عن السيطرة 01 تموز 2020 02:52 م

الموازنة

​الحكومة تستبعد موازنة 2020 و تشرع بإعداد موازنة العام الجديد 01 تموز 2020 02:48 م

النفط

اكثر من ملياري دولار ايرادات العراق النفطية لشهر حزيران 01 تموز 2020 02:39 م

كورونا العراق

يونامي تشيد بشجاعة الكوادر الطبية العراقية والتزامهم بحماية المواطنين 01 تموز 2020 02:36 م

كورونا

تسجيل أكثر من 150 إصابة بفايروس كورونا في المثنى 01 تموز 2020 01:47 م

النفط

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم وسط انخفاض المخزونات الأمريكية 01 تموز 2020 11:59 ص

التعليقات