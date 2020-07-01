البرلمان : تخصيص الحكومة 50 مليارا دينار لمواجهة كورونا جاء بعد فوات الأوان وموت المئات

أبدى النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، رئيس خلية الازمة النيابية حسن الكعبي اليوم الاربعاء استغرابه "الشديد" من قيام وزارة المالية بتخصيص 50 مليار دينار الى وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا بعد " فوات الآوان " ووفاة المئات من العراقيين جراء نقص الاوكسجين وعدم توفر الاسرة و المستلزمات الدوائية والعدد الطبية اللازمة في مستشفيات البلاد .

وقال الكعبي في بيان اليوم ، ان التسويف والمماطلة في تأخير الاستجابة للمطالبات المتكررة لخلية الازمة النيابية من قبل وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة وعدم تمويل وزارة الصحة بالاموال الكافية لمواجهة وباء كورونا وسد النقص الحاص في التجهيزات الصحية والدوائية والطبية ، كان احد الاسباب المباشرة لارتفاع الاصابات والوفيات بهذا الفيروس ببغداد وعموم المحافظات .

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسة عقدها يوم الثلاثاء تعزيز اجراءات مكافحة فيروس كورونا بخمسين مليار دينار.

