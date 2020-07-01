نصيف تهاجم كتلة "عراقيون": تشكيلها أسلوب براغماتي لتحقيق مصالح جديدة



هاجمت عضو مجلس النواب عالية نصيف , ، كتلة ” عراقيون” التي اعلن عمار الحكيم عن تأسيسها، عادة اياه “أسلوبا براغماتيا” للحصول على المزيد من المصالح بحجة دعم الدولة .



وقالت نصيف “تعودنا ومنذ تأسيس العملية السياسية عند حدوث مشاكل سياسية او أزمات اقتصادية تتداعى الكتل السياسية الى استحداث تشكيلات سياسية جديدة لارضاء الشارع ” , معتبرة أن “هذا اسلوب براغماتي للهروب من مواجهة الشارع ”.



وأضافت ان “تشكيل كتلة عراقيون باعتقادي يسعى الى الحصول على الاستثمار السياسي لغرض الوصول الى تحقيق مصالح لدى الحكومة تحت شعار دعم الدولة”.



وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اعلن، امس الثلاثاء، عن تشكيل كتلة جديدة باسم “عراقيون” لدعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



ف.ا