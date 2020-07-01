اكثر من ملياري دولار ايرادات العراق النفطية لشهر حزيران





اعلنت وزارة النفط ان كمية الصادرات من النفط الخام للشهر الماضي بلغت (84) مليونا (490) الفا و( 194 ) برميلا ، بايرادات بلغت (2) مليار و(861) مليونا و (140 ) الف دولار .



وقالت في بيان : ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (81) مليونا و( 7 ) الاف و (675) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 482) الفا و( 519 ) برميلا .



واشار البيان الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليونا و( 816) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 2 ) ملايين و( 700 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 116 ) الف برميل وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 33.864 ) دولارا.



ف.ا