النزاهة تكشف عن شبهات تزوير واختلاس في صحة ذي قار





أعلنت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة عن كشف شبهات تزويرٍ واختلاسٍ في مديريَّة صحَّة ذي قار، مُبيِّنةً ضبطها صكوكاً وأوليَّاتٍ مُزوَّرةً في مستشفى سوق الشيوخ بالمحافظة.



واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان : ان الفريق الميدانيِّ المُختصِّ في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة تمكن من ضبط أوليَّات الصكوك المُزوَّرة وسندات صرفها، فضلاً عن كشف الحساب الخاصِّ بها في مستشفى سوق الشيوخ، مُبيِّـنةً أنَّ تحرِّيات الفريق الأوليَّة قادت إلى إقدام مُوظَّف حسابات المستشفى على تزوير تلك الصكوك وسندات صرفها.



وتابعت الدائرة إنَّ أقوال الشهود، من أعضاء لجنة الجرد والتسليم المُؤلَّفة في المستشفى، بيَّـنت اعتراف المُتَّهم بعمليَّة التزوير والاختلاس لثلاثة صكوكٍ تمَّ صرفها وتسلُّمها من قبل المُتَّهم عن طريق فرع أحد المصارف الحكوميَّة في المحافظة، وللمُدَّة من 1/2 - 30/4/2020، وبحسب ما ثُبِّت في محضر اللجنة التحقيقيَّـة التي صادق عليه المدير العامُّ لصحَّة المحافظة.



ف.ا