المالية النيابية: سيولة الرواتب متوفرة ووزارة المالية تتحمل تأخير الصرف

أعلنت اللجنة المالية النيابية ان السيولة المالية للحكومة لصرف رواتب الموظفين متوفرة.



وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح صحفي: إن «قانون الاقتراض المحلي والخارجي أصبح ساري المفعول بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون»، مبينا أن «السيولة المالية متوفرة للحكومة لصرف رواتب الموظفين».



وأضاف أن «الحكومة وجهت بشكل رسمي ووزارة المالية بالإسراع بصرف رواتب الموظفين، إلا أننا لا نعرف سبب تأخر الوزارة بصرف رواتب الموظفين»، متوقعا صرف رواتبهم خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكان مجلس النواب أقر، يوم الاربعاء الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.





ف.ا