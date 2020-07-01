محلل سياسي يحذر من خطورة إعادة قتلة الشعب للواجهة بصفقة مع الحكومة

حذر المحلل السياسي صباح الطائي من عودة المطلوبين للقضاء وقتلة الشعب العراقي الى البلاد والواجهة السياسية، لافتا الى ان عهد الحكومة الجديدة رغم فترته الزمنية القصيرة لكنه شهد الكثير من الاحداث المثيرة للجدل وقد تكون هناك صفقة وراء عودة المطلوبين للعراق.

وقال الطائي ان “الحكومة الجديدة شهد عهدها الكثير من التحولات والاحداث المثيرة للجدل، وخاصة استقطاع رواتب المتقاعدين واستهداف الحشد الشعبي واعادة رافع العيساوي المطلوب للقضاء، ومن المرجح حصوله على الضوء الاخضر من قبل الحكومة من اجل عودته للواجهة السياسية”.

واضاف ان “البرلمان مازال دون المستوى المطلوب بشأن مراقبة الحكومة والوقوف على تحركاتها، حيث تجاوزت الحكومة المدة التي حددها البرلمان لارسال الموازنة، في وقت لم يصدر من الحكومة اي تبرير على تأخير تسليمها للبرلمان”.

وبين ان “عودة قتلة الشعب العراقي كالعيساوي وقد يلحقه اخرون، مؤشر خطير لعودة البلاد للمربع الاول من الارهاب والقتل وعمليات الاغتيال والفساد”.