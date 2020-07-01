الكاظمي يرد على شرط كردستان بشأن سلطة المنافذ الحدودية

اعلن المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال، أن حكومة مصطفى الكاظمي تعمل على فرض سلطة الدولة على ملف المنافذ الحدودية.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "رئيس الوزراء يتابع هذا الموضوع عن كثب مع الجهات المعنية منذ اسبوعين لفرض هيبة الدولة على تلك المنافذ“.

وأضاف أن ”بعض المنافذ تستولي عليها مافيات الفساد، حيث تذهب اغلب وارداتها لجيوب الفاسدين“.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من حديث لمصدر في حكومة إقليم كردستان ، بشأن إستعداد حكومة الإقليم للحوار مع بغداد بشأن سلطة المنافذ الحدودية بشرط أن ”تتمكن فيه الحكومة العراقية من فرض سيطرة فعلية على بقية المنافذ والمطارات والموانئ“.

وقال ”حكومة الإقليم مستعدة لخوض نقاش قانوني بهذا الصدد يضمن فيه حقوق شعبنا“.





