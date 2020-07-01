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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 01 تموز 2020 12:07 م

وفاة الفنان التشكيلي الدكتور معن جاسم محمد بفيروس كورونا

وفاة الفنان التشكيلي الدكتور معن جاسم محمد بفيروس كورونا
توفي معاون عميد كلية الفنون الجميلة في محافظة ديالى الفنان التشكيلي الدكتور معن جاسم محمد يوم الاربعاء اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال مقرب من  ، ان الاخير اصيب بالفيروس قبل ايام وقد توفي اليوم جراء تدهور حالته الصحية.
واعلنت وزارة الصحة والبيئة امس الثلاثاء تسجيل 104 حالات وفاة، وتشخيص قرابة 2000 اصابة جديدة مع تماثل 1786 للشفاء التام خلال الساعات الـ24 الماضية.
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