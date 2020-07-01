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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 تموز 2020 11:55 ص

متنبيء جوي: درجات الحرارة تصل إلى نصف درجة الغليان الأسبوع المقبل

الطقس
  توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الاربعاء، ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة بدءا من مطلع الاسبوع المقبل.
وقال عطية في بيان  له إن "ارتفاعا متوقعا مؤقتا بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت لتسجل 50 مئوية ظهرا في اماكن متفرقة من مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب".
واضاف "هو ارتفاع متوقع في مثل هذا الوقت من العام وهي فترة من فترات القيظ ورياح البوارح الشمالية الغربية التي تنشط على فترات نهارا مع بعض السكون خلال ساعات المساء والليل".
وتابع عطية "ليس كما يشاع من تهويل بانها موجه لاهبه شديدة (حارقه) (خانقه) (ماحقه). !"، موضحا بالقول "علينا فقط الحذر من التعرض للاشعاع الشمسي المباشر".
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