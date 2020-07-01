النائبة التميمي تنفي تعيينها مديرا عاما في وزارة المالية

نفى المكتب الإعلامي للنائبة ماجدة التميمي تعيين النائبة مديرا عاما لدائرة المحاسبة في وزارة المالية.



وقال المكتب الاعلامي للتميمي في بيان ان "بعض الذين يعانون من عقد نفسية، عمدوا الى نشر كتاب مزور حول تعيين ماجدة التميمي مديرا عاما لدائرة المحاسبة ، والهدف منه واضح لتسقيط الشخصيات الوطنية وتشويش الرأي العام.



وأضاف المكتب ان "الجيوش الالكترونية الممولة من قبل الفاسدين والفاشلين الذين انكشفوا أمام الرأي العام وتضررت مصالحهم ، تهدف الى ازاحة المنافسين الأقوياء وتشويه صورتهم، فالظروف الحالية ملائمة جداً لترويج الاشاعات وفبركة الاخبار والتصريحات، وذلك من خلال الترويج لاخبار كاذبة وتمويلها ، وكان من الاولى ان يهتموا باعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين بدلا من تسقيط الاخرين ،ولكنهم يعمدون لهذه الأساليب لعجزهم وفشلهم في تقديم اي نتاج مثمر للبلد".



وأكد المكتب " ضرورة توخي الدقة في نقل الاخبار واعتماد الاخبار والتصريحات الصادرة فقط من مواقعنا الرسمية".