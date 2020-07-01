الدفاع المدني: حملة للتعقيم ضد فيروس كورونا في منطقة اليرموك ببغداد

ينظم الدفاع المدني مساء اليوم الاربعاء، حملة كبيرة للتعقيم من فيروس كورونا في منطقة اليرموك الاربعة شوارع.

وذكر بيان مديرية الدفاع المدني انه ستنطلق حملة كبيرة للتعقيم من فايروس كورونا في منطقة اليرموك الاربعة شوارع عند تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء بحضور واشراف مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم سلمان بوهان وعدد من المسؤولين.