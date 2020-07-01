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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 تموز 2020 11:27 ص

يارالله يؤكد أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية لتأمين الحدود العراقية- السورية

عبد الأمير يارالله

أكد رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أهمية التعاون لتأمين حدود البلاد.

وقال الفريق يار الله خلال جولة له لتفقد الشريط الحدودي العراقي السوري جواً وبراً برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية إن هناك جهود كبيرة تبذل لا سيما في التحصينات المتخذة من قبل القطعات الماسكة لحماية الحدود، مشيداً بالتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.

وأضاف أن قيادة حرس الحدود تعمل على منع تسلل الإرهابيين وحماية الحدود بجهود كبيرة وتنسيق عال.

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