مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب الحكومة الايفاء بالتزاماتها باطلاق رواتب الموظفين والعقود

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة " الحكومة المركزية بالايفاء بالتزاماتها با طلاق رواتب الموظفين واصحاب العقود والاجور اليومية .



وقال المكتب في :" ضمن آليات انفاذ العدالة يجب ان يكون هناك تشريع سريع للنظر في اوضاع الافراد من المحددين بمستوى الفقر او دون خط الفقر " لافتا الى :" ان يصار الى استصدار سندات بحصة من النفط او الغاز او الثروات الاخرى لهم الحق باستيفاء مبالغها متى شاؤوا بوضع يطابق قانون الاقتراض الداخلي ولايتأثر بالعجز المالي و تمهيدا لإقرار قانون توزيع الثروات من النفط والغاز وغيرها على الجميع".



ودعا المكتب الى :" ان تفضل الطبقات الفقيرة بذلك ، سيما وان الثروات النفطية في العراق ثروات هائلة ، وهذه العملية لا يتعدى وقت انجازها وقت اصدار وتوزيع بطاقة الناخب".