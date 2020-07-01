بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 02 تموز 2020
آخر الأخبار
الفتلاوي : اجراءات الحكومة بمواجهة كورونا متخبطة وغير مدروسة قوات عراقية قرب الحدود التركية في اقليم كردستان نائبة : البرلمان مقتنع بعدم تقديم موازنة مالية لهذا العام نائب : الكاظمي يعيد " تدوير" وجوه عليها ملفات فساد الغزي : حكومة الكاظمي ليست افضل من الحكومات السابقة قوة من سرية فض الشغب تطبق فرض حظر التجوال في النجف تجدد التظاهرات الاحتجاجية في بغداد تقرير أمريكي يحذر من مشاكل تهدد طائرات إف -16 أهم أسلحة العراق موازنة 2020 ..عام كامل في مجلس الوزراء وتحذيرات من انهيار الاقتصاد العراقي ! الشمري: إيران تلعب لعبة الشرطي الجيد والسيء في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 تموز 2020 11:23 ص

وزير الخارجية يؤكد ان ملف المياه يحظى بالأولويّة في أجندة الدبلوماسيّة العراقيّة

فؤاد حسين


اكد  وزير الخارجيّة فؤاد حسين  :" ان  ملفّ المياه من الملفات الحسّاسة ويحظى بالأولويّة في أجندة الدبلوماسيّة العراقيّة".

وذكر بيان لوزارة  الخارجية:" ان  وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير الموارد المائيّة  مهدي رشيد الحمدانيّ، وجرى خلال اللقاء مناقشة ملفّ المياه، وما يحتلّه من أهمّية حيويّة، علاوة على كونه من الملفات ذات الأولويّة في أجندة الدبلوماسيّة العراقيّة في سعيها باتجاه ترتيب وضع العراق المائيّ باستحصال الحصص الكافية لسدّ حاجة البلاد ".

واتفق الوزيران على ان تضطلع كلتا الوزارتين بمَهمّة مُشترَكة في الدفاع عن حُقوق العراق المائيّة، وبناء قواعد الحوار السليم مع دول الجوار ، استنادا الى المصلحه المشتركه لدول المنطقة ومن منطلق التعامل مع هذه المسأله في إطار القانون الدولي بهذا الخصوص.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
7d4dcf0b-bb94-49fe-81fb-7e0304d28c02_16x9_600x338

الفتلاوي : اجراءات الحكومة بمواجهة كورونا متخبطة وغير مدروسة 02 تموز 2020 10:25 ص

89619579_1836201056513453_6624262544636772352_n

قوات عراقية قرب الحدود التركية في اقليم كردستان 02 تموز 2020 10:24 ص

469175Image1

نائبة : البرلمان مقتنع بعدم تقديم موازنة مالية لهذا العام 02 تموز 2020 10:21 ص

kk (1)

نائب : الكاظمي يعيد " تدوير" وجوه عليها ملفات فساد 02 تموز 2020 10:19 ص

EXlOnfQXkAAOE8L

الغزي : حكومة الكاظمي ليست افضل من الحكومات السابقة 02 تموز 2020 10:11 ص

1

تجدد التظاهرات الاحتجاجية في بغداد 01 تموز 2020 04:02 م

عاجل 1

عاجل.. الكاظمي: الأزمة المالية فرضت تحدياً جديداً على جهود مواجهة كورونا 01 تموز 2020 03:26 م

ظافر الشمري

الشمري: إيران تلعب لعبة الشرطي الجيد والسيء في العراق 01 تموز 2020 02:58 م

التعليقات