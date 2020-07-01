وزير الخارجية يؤكد ان ملف المياه يحظى بالأولويّة في أجندة الدبلوماسيّة العراقيّة



اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين :" ان ملفّ المياه من الملفات الحسّاسة ويحظى بالأولويّة في أجندة الدبلوماسيّة العراقيّة".



وذكر بيان لوزارة الخارجية:" ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير الموارد المائيّة مهدي رشيد الحمدانيّ، وجرى خلال اللقاء مناقشة ملفّ المياه، وما يحتلّه من أهمّية حيويّة، علاوة على كونه من الملفات ذات الأولويّة في أجندة الدبلوماسيّة العراقيّة في سعيها باتجاه ترتيب وضع العراق المائيّ باستحصال الحصص الكافية لسدّ حاجة البلاد ".



واتفق الوزيران على ان تضطلع كلتا الوزارتين بمَهمّة مُشترَكة في الدفاع عن حُقوق العراق المائيّة، وبناء قواعد الحوار السليم مع دول الجوار ، استنادا الى المصلحه المشتركه لدول المنطقة ومن منطلق التعامل مع هذه المسأله في إطار القانون الدولي بهذا الخصوص.