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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 تموز 2020 11:23 ص

البخاتي يتحدث عن بديل الكاظمي في ظل الأزمة الحالية

البخاتي
أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الاربعاء، بديل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امر صعب في ظل الازمة الحالية.

وقال البخاتي، في حديث متلفز  ، ان “الحديث عن وجود اصطفافات تناصر الحكومة هو ضرب من الخيال، كما انه لا يمكن ان يكون هناك بديل للكاظمي في ظل هذه الازمة الحالية “.

واضاف: ” نحن لا ندافع عن الكاظمي بل ندافع عن الدولة ويجب ان نترك نترك ثقافة التخوين والمساومة وعلينا ايضا ان نتخلى عن كل تمثيل عسكري خارج الدولة”.
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