البخاتي يتحدث عن بديل الكاظمي في ظل الأزمة الحالية

أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الاربعاء، بديل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امر صعب في ظل الازمة الحالية.
وقال البخاتي، في حديث متلفز ، ان “الحديث عن وجود اصطفافات تناصر الحكومة هو ضرب من الخيال، كما انه لا يمكن ان يكون هناك بديل للكاظمي في ظل هذه الازمة الحالية “.
واضاف: ” نحن لا ندافع عن الكاظمي بل ندافع عن الدولة ويجب ان نترك نترك ثقافة التخوين والمساومة وعلينا ايضا ان نتخلى عن كل تمثيل عسكري خارج الدولة”.
وقال البخاتي، في حديث متلفز ، ان “الحديث عن وجود اصطفافات تناصر الحكومة هو ضرب من الخيال، كما انه لا يمكن ان يكون هناك بديل للكاظمي في ظل هذه الازمة الحالية “.
واضاف: ” نحن لا ندافع عن الكاظمي بل ندافع عن الدولة ويجب ان نترك نترك ثقافة التخوين والمساومة وعلينا ايضا ان نتخلى عن كل تمثيل عسكري خارج الدولة”.