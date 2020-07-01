الحكيم يعلن عن تشكيلِ تحالف عراقيون

اعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عن تشكيلِ تحالف عراقيون.



وقال الحكيم ، ان " تحالف عراقيون يهدف لتقوية مسار الدولة وتطبيق القانون وإعادة الثقة بالنظام السياسي وتعضيد مسار الإصلاحات"، مشيرا الى ان باب الانضمام لتحالف "عراقيون" سيبقى مفتوحا.ً



واضاف ان " (عراقيون) تحالف سياسي برلماني جماهيري ينطلق من الدولة ويتحرك في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده الى الدولة "، مبينا ان " تحالف (عراقيون) يدعم الدولةَ المُقتدرةَ القويّةَ، ذاتَ السيادةِ الوطنيةِ والإرادة الجماهيريةِ بعيداً عن المحاصصات وخارجَ الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية.





واوضح ان " تحالف (عراقيون) يعمل على تمكين منهج الإعتدال لدعم الاستقرار السياسي، وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية كما يُعضد مسار الاصلاحات الجادة وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها "، مؤكدا على المطلب الرئيس بإجراء إنتخابات مُبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز او تضليل وتهيئة متطلباتها.





وتابع ان " تحالف (عراقيون) يتميز بعدد كبير من البرلمانيين لكنه لا يتوقف عند لغة الأرقام، بل يعمل على تقديم نموذج جديد في الإدارة السياسية الواعية والمسؤولة"، مشيرا الى ان " تحالف (عراقيون) يمدُّ يدهُ للتحالفا تِ السياسيةِ والإجتماعية والشعبية القائمة للتعاون والتآزر وتكامل الادوار.