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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 تموز 2020 11:16 ص

الطائي تتهم بالاسخارت بالفساد وتؤكد : الحلبوسي يماطل في إعطاء استحقاق 11 نائباً

جينين هينيس بلاسخارت
اتهمت نائبة  اليوم ، الثلاثاء، ممثلة الامم المتحدة في العراق  بلاسخارت بانها راس الفساد.

وقالت النائبة نجاة الطائي في حديث لها ،انها” التقت مع بعض النواب الفائزين بالانتخابات النيابية لعرض ملفهم أمام ممثلة الامم المتحدة بلاسخارت لكن للاسف كانت خيبة امل وهي تمثل راس الفساد للاسف الشديد ولم تعطي الملف اهمية رغم ان دور الامم المتحدة دعم مبادى العدالة والديمقراطية”.

واضافت الطائي،ان” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يماطل في عرض ملف النواب الفائزين الـ11 من اكثر من سنة رغم قرار المحكمة الاتحادية الواضح الذي يقر بحقنا في تبوء مقاعد في البرلمان باصوات ناخبينا”.
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