ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي





اكدت ادارة نادي الطلبة ان وزارة التعليم العالي الراعية للنادي، تعهدت بتذليل الصعوبات وتوفير احتياجات الفريق الكروي ، اضافة الى العديد من الامور المهمة التي ناقشتها ادارة النادي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم.



وذكرت ادارة النادي في بيان صحفي :" ان وزير التعليم العالي متفهم للوضع المالي ووعد بتوفير احتياجات النادي قبل الشروع بالتحضير للموسم الكروي الجديد ".



واضافت انه :" بعد الاجتماع مع الوزير توجه وفد من ادارة النادي الى جامعة بغداد والتقى برئيس الجامعة الذي ابدى تعاونا كبيرا ووعد بتخصيص ملعب البرج في جامعة بغداد لتدريبات الفريق الطلابي، ووضع امكانيات الجامعة لخدمة النادي من قاعات وملاعب، اضافة الى تخصيص دار الضيافة لسكن لاعبي الفريق".