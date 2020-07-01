اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد

أعلنت رئاسة الوزراء الإفراج عن 13 شخصًا من عناصر "كتائب حزب الله" الذين ألقي القبض عليهم ليلة الجمعة الماضية، فيما أشارت إلى أن الشخص المطلوب ما زال في عهدة القضاء.



وقال أحمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة العراقية: "وردت خلال الأسبوع الماضي معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية".

وأشار إلى أن الشخص المطلوب في عملية اعتقال عناصر كتائب حزب الله سلم للقضاء والقضاء هو من سيتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، وأن مسؤولية الحكومة فرض هيبة الدولة، وليس لرئيس الحكومة أي تدخل بالأوامر القضائية.



ولفت المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة، إلى وجود إجراءات قريبة وحازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، وأن غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين.