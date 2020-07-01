العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية





اكد النائب حسين العقابي :" ان الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي ليست لديها رؤية او جدية في حل الازمة الاقتصادية الراهنة "، مشيرا الى :" ان مجلس النواب لم يتسلم اي شيء بهذا الخصوص ".



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان الازمة الاقتصادية في العراق تتزايد بشكل معقد ، وليست هناك رؤية او جدية او معالجة جادة من الحكومة لحلها "، مبينا :" ان الحكومة لم تقدم خطوات عملية تعتبر ضمن عمل السلطة التنفيذية لعلاج هذه الازمة ".



واضاف:" ان مجلس النواب اعطى الحكومة مهلة 60 يوما لتقديم خطتها الكاملة بهذا الخصوص ، لكن لم يصلنا شيء مكتوب ، ولم نر اجراءات لغاية اليوم " ، مشددا على ضرورة ان تحل الازمة بشكل عاجل وستراتيجي بان تغير الحكومة الحالية من رؤيتها ولا تعمل وفق سياسة الحكومات السابقة .

