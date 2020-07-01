السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة



هـاجم النائب عن تحالف "سائرون" رامي السكيـني، الاداء الحكومي في زمن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، فيما اكد :" ان زعيم دولة القانون نوري المالكي كان يؤمن بالدولة العميقة".



وقال السكيني في تصريح صحفي :" ان اكثر من رسخ المحاصصة والدولة العميقة هي حكومتا المالكي طوال 8 سنوات ، واكثر من كان يؤمن بذلك هو تحالف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ".



واضاف :" ان المالكي رسخ الحزبية وتقاسم مؤسسات الدولة، لدرجة وصلت الى الايمان بتعيين فراش حزبي وترك من هو بدرجة بروفيسور"، مشيرا الى :" ان المالكي قاد وزارات الدفاع والداخلية والمالية وهيآت ومؤسسات اخرى، وهذا يعد انقلابا على الدولة ".