مطالبة برلمانية بارسال مكافحة الارهاب الى المنافذ الحدودية .. بشكل عاجل



طالبت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، بارسال جهاز مكافحة الارهاب للمنافذ الحدودية بشكل عاجل.



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان مافيات تابعة لاحزاب سياسية تسيطر على المنافذ الحدودية ، وهذا الامر يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد " ، لافتة الى :" ان اموال المنافذ الحدودية مسيطر عليها من قبل بعض الجهات ولم تدخل ايرادا يعزز الموازنة الاتحادية ".



واضافت :" ان الحكومة يجب ان تكون اكثر شجاعة وجدية بضبط المنافذ بشكل دقيق"، مطالبة بارسال جهاز مكافحة الارهاب للمنافذ الحدودية بشكل عاجل.



وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن سرقة 190 مليار دينار شهريا من احد المنافذ البرية.

