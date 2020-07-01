بيان لتحالف القوى في الذكرى المئوية لثورة العشرين: استلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي

دعا تحالف القوى العراقية، إلى استلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي وضمان حريته وصون كرامته والحفاظ على سيادته الوطنية.



وذكر التحالف في بيان، أنه "نحتفي هذا اليوم بالذكرى السنوية المائة لانطلاق ثورة العشرين الخالدة عام 1920 ، هذه الثورة العراقية الخالصة - منبعا ورجالا - والتي عكست أول صور التلاحم بين شيوخ العشائر العربية الأصيلة والقوى الوطنية والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة معلنة انتصار الحق العراقي وانتصاف الشعب من قوى الاحتلال البريطاني ورفضة مزلزلا لكل اشكال الظلم والخنوع".



وأضاف البيان "لقد شكلت ثورة الأجداد في عشرينات القرن الماضي، امتدادا للثورة العربية الكبرى في عام 1916، ونبراسه للشعوب الحية التواقة للحرية والانعتاق والرافضة لأولى أشكال الاستعمار في التاريخ الحديث ، وتركت لنا ومضات تاريخية ومآثر بطولية ومواقف نضالية تناسلناها أبا عن جد من أولئك القادة العظام والشيوخ الأجلاء يتقدمهم شيخ عشائر الظوالم في فرات العراق الأوسط الشيخ شعلان أبو الجون ، وشيخ عشائر زوبع في وسط العراق الشيخ ضاري المحمود، وشيخ عشائر النجف الأشرف الشيخ عبد الواحد الحاج سكر".



وأشار البيان إلى أن "هذه الرموز الوطنية سطرت بدمائها وتضحيات عشائرها ملحمة الحرية والسيادة وأسمعوا المحتل البريطاني صوت الرفض العراقي لتواجدهم . وما أحوجنا اليوم الى استلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي وضمان حريته وصون كرامته والحفاظ على سيادته الوطنية والتكاتف معا من اجل عراق حر ينعم بالتقدم والازدهار يتمتع فيه العراقيون - دون تمييز و أقصاء- بحياة حرة وكريمة".



وتابع البيان "تحية أجلال و أكبار القادة ثورة العشرين الخوالد نواقيس الحرية وصوتها المزلزل الذي هز عرش الإمبراطورية البريطانية، وتغنت بها ولازالت أجيال العراق ، مستذكرين أهازيجهم الشعبية المشهورة ( الطوب أحسن لو مكواري) و ( هز لندن ضاري وبجاها)".



وختمت التحالف بيانه قائلاً: "المجد والخلود لشهداء ثورة العشرين الأبرار ، مشاعل الوحدة والآباء وسيبقى العراق حرة أبية عزيزة بشعبه وتلاحم ابنائه وأن كره الكارهون او حاول تزييف تاريخه المزيفون".