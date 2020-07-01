بسبب رعونة الكاظمى.. ميليشيا النجباء الإرهابية على خطى كتائب حزب الله: القادم خطير

عراقيون: انفلات أمني وميليشياوي غير مسبوق في العراق وإدارة الكاظمي فاشلة



بسبب رعونة مصطفى الكاظمي، وتعامله باستهتار وخنوع مع ميليشيا كتائب حزب الله العراق، بعد ثبوت تورطها في قصف منشآت بغداد السيادية بالصواريخ واستهداف العاصمة بغداد ومعسكر التاجي ومطار بغداد الدولي.

تجرأت ميليشيا "النجباء" الإرهابية التي يديرها الإرهابي أكرم الكعبي على الدولة في العراق. وهدد الكعبي بتفجيرات وصواريخ وأعمال اغتيالات قادمة, بعدما خرج ليقول علنا القادم خطير. مهددا بأعمال عدوانية وارهابية في شوارع بغداد.

وبسبب رعونة الكاظمي، يواصل زعماء الميليشيات الموالية لإيران، توجيه سهام انتقاداتهم نحوه، رغم أنه موالٍ لهم تماما وخاضع، وعلى خلفية المداهمة التي حصلت فجر الجمعة الماضي، وأدت إلى اعتقال 14 عنصرا من كتائب حزب الله على خلفية قضية الصواريخ المجهولة، قبل ان يطلق سراحهم قبل ساعات.

وهدد الإرهابي الأمين العام لميليشيا النجباء أكرم الكعبي، الكاظمي، ووجه نحوه اتهامات التخوين، ملوحا بتحركات مقبلة، على غرار ما صرح به مسؤول أمني في حزب الله سابقا

ففي تغريدة على تويتر، قال الكعبي الارهابي، إن هناك محاولات للإيقاع بما سماها "المقاومة من قبل العملاء والخونة" – المقاولة والإرهاب وقتل العراقيين واستباحة مقدرات بغداد- في إشارة إلى الكاظمي وجهاز مكافحة الإرهاب الذي نفذ عملية المداهمة.

واعتبر الكعبي، أن الأمور تتجه للخطورة، وأمريكا تحرك عملاءها الأذلاء للغدر والإيقاع بالمقاومة.

ووجه الكعبي الإرهابي، عناصر ميليشياته وباقي الفصائل الموالية لإيران بتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم بشكل أكبر من السابق للاستعداد لما سماها "الملحمة الكبرى".

وكانت قد كررت كتائب حزب الله الارهابية، انتقاداتها وتهديداتها لرئيس الحكومة، فيما راح عدد من المعتقلين الذين أطلق سراحهم يدوسون ويحرقون صور الكاظمي.

وأكد قيادي في "الكتائب" أنهم يعدون لرفع "دعوى خطف"ضد الكاظمي.وأضاف أن المعتقلين أصبحوا تحت سلطة "الحشد الشعبي الارهابي"، وهو أقرب ما يكون إلى إطلاق سراح. وقال أبو علي العسكري في تغريدة على تويتر: سيتم رفع دعوى خطف ضد الكاظمي!!

ويصف عراقيون ما يحدث في العراق، بأنه مهزلة سياسية وأمنية لم يراها العراق من قبل، وبسبب خضوع الكاظمي تكاد ميليشيات إيران أن تكون لها السطوة في الوطن.

أ.ي