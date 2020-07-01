بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 تموز 2020
آخر الأخبار
ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة مطالبة برلمانية بارسال مكافحة الارهاب الى المنافذ الحدودية .. بشكل عاجل مقتل 10 إرهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 تموز 2020 01:29 ص

بسبب رعونة الكاظمى.. ميليشيا النجباء الإرهابية على خطى كتائب حزب الله: القادم خطير

ميليشيا النجباء الارهابية
عراقيون: انفلات أمني وميليشياوي غير مسبوق في العراق وإدارة الكاظمي فاشلة

بسبب رعونة مصطفى الكاظمي، وتعامله باستهتار وخنوع مع ميليشيا كتائب حزب الله العراق، بعد ثبوت تورطها في قصف منشآت بغداد السيادية بالصواريخ واستهداف العاصمة بغداد ومعسكر التاجي ومطار بغداد الدولي.
تجرأت ميليشيا "النجباء" الإرهابية التي يديرها الإرهابي أكرم الكعبي على الدولة في العراق. وهدد الكعبي بتفجيرات وصواريخ وأعمال اغتيالات قادمة, بعدما خرج ليقول علنا القادم خطير. مهددا بأعمال عدوانية وارهابية في شوارع بغداد.
وبسبب رعونة الكاظمي، يواصل زعماء الميليشيات الموالية لإيران، توجيه سهام انتقاداتهم نحوه، رغم أنه موالٍ لهم تماما وخاضع، وعلى خلفية المداهمة التي حصلت فجر الجمعة الماضي، وأدت إلى اعتقال 14 عنصرا من كتائب حزب الله على خلفية قضية الصواريخ المجهولة، قبل ان يطلق سراحهم قبل ساعات.
وهدد الإرهابي الأمين العام لميليشيا النجباء أكرم الكعبي، الكاظمي، ووجه نحوه اتهامات التخوين، ملوحا بتحركات مقبلة، على غرار ما صرح به مسؤول أمني في حزب الله سابقا
ففي تغريدة على تويتر، قال الكعبي الارهابي، إن هناك محاولات للإيقاع بما سماها "المقاومة من قبل العملاء والخونة" – المقاولة والإرهاب وقتل العراقيين واستباحة مقدرات بغداد-  في إشارة إلى الكاظمي وجهاز مكافحة الإرهاب الذي نفذ عملية المداهمة.
واعتبر الكعبي، أن الأمور تتجه للخطورة، وأمريكا تحرك عملاءها الأذلاء للغدر والإيقاع بالمقاومة.
ووجه الكعبي الإرهابي، عناصر ميليشياته وباقي الفصائل الموالية لإيران بتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم بشكل أكبر من السابق للاستعداد لما سماها "الملحمة الكبرى".
وكانت قد كررت كتائب حزب الله الارهابية،  انتقاداتها وتهديداتها لرئيس الحكومة، فيما راح عدد من المعتقلين الذين أطلق سراحهم يدوسون ويحرقون صور الكاظمي.
وأكد قيادي في "الكتائب" أنهم يعدون لرفع "دعوى خطف"ضد الكاظمي.وأضاف أن المعتقلين أصبحوا تحت سلطة "الحشد الشعبي الارهابي"، وهو أقرب ما يكون إلى إطلاق سراح. وقال أبو علي العسكري في تغريدة على تويتر: سيتم رفع دعوى خطف ضد الكاظمي!!
 ويصف عراقيون ما يحدث في العراق، بأنه مهزلة سياسية وأمنية لم يراها العراق من قبل، وبسبب خضوع الكاظمي تكاد ميليشيات إيران أن تكون لها السطوة في الوطن.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تحالف القوى

بيان لتحالف القوى في الذكرى المئوية لثورة العشرين: استلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي 01 تموز 2020 09:50 ص

خامنئي ورفسنجاني

مدفعية ابنة رفسنجاني: النظام الإيراني لم يعد ثوريا ولا دينيا والأمور خرجت عن السيطرة 01 تموز 2020 03:33 ص

كتائب حزب الله العراق

دهس هيبة الدولة وضرب القضاء العراقي في مقتل.. تداعيات "خنوع الكاظمي لكتائب حزب الله الإرهابية" 01 تموز 2020 12:12 ص

الحرس الثوري الايراني الارهابي

صفعة سعودية وأممية على وجه إيران: لا تهدد المنطقة فقط ولكن العالم بأسره 30 حزيران 2020 11:34 م

انفجار طهران

هل هو الغاز الطبيعي أيضا؟ انفجارات قوية تهز طهران وتطال مواقع عسكرية ومشبوهة والفاعل مجهول 30 حزيران 2020 10:03 م

الاقليم العربي في العراق

"الإقليم العربي" في العراق حق مشروع يكفله الدستور وتتصدى له إيران وميليشياتها 30 حزيران 2020 09:06 م

قطر وليبيا

تجفيف المنابع .. العالم ينتفض ضد إرهاب قطر وتمويلاتها المشبوهة للميليشيات 30 حزيران 2020 04:24 م

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

السوداني يقدم حلولا لحكومة الكاظمي للخروج من أزمة العراق المالية 30 حزيران 2020 04:02 م

التعليقات