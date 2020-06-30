القضاء يحدد موعدا لمحاكمة العيساوي بتهم فساد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد لمحاكمة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي عن قضايا الفساد الإداري.

وقال المجلس في بيان، إنه لاعتراض وزير المالية الأسبق رافع العيساوي على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في قضايا الفساد الاداري ونظرا لتسليم نفسه واستنادا لأحكام المادة (247)من قانون اصول المحاكمات الجزائية تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة ضامنة وحدد موعد لإجراء محاكمته عنها مجددا.

وأضاف البيان، أن المحكمة ستدقق وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع وللجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون.