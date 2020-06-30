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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 30 حزيران 2020 04:09 م

مصدر مقرب من رئيس الوزراء: الكاظمي لا يمتلك القوة لاقتلاع الفصائل المسلحة في العراق

الكاظمي والميليشيات
أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الأخير لا يمتلك القوة لاقتلاع الفصائل المسلحة في العراق.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "مهمة الكاظمي ستكون أضعاف من يحمون الفصائل، لأن اقتلاع الفصائل المسلحة يحتاج قوة وهذه القوة غير متوفرة في العراق".

وأضاف "لأن الموازين متقاربة بين الدولة ومن لا يؤمن بالدولة فهذا سيؤدي لحرب أهلية، سيتم العمل دوما الى هذا الهدف ونيل المُراد يحتاج زمن".
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