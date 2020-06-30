مصدر مقرب من رئيس الوزراء: الكاظمي لا يمتلك القوة لاقتلاع الفصائل المسلحة في العراق

أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الأخير لا يمتلك القوة لاقتلاع الفصائل المسلحة في العراق.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "مهمة الكاظمي ستكون أضعاف من يحمون الفصائل، لأن اقتلاع الفصائل المسلحة يحتاج قوة وهذه القوة غير متوفرة في العراق".



وأضاف "لأن الموازين متقاربة بين الدولة ومن لا يؤمن بالدولة فهذا سيؤدي لحرب أهلية، سيتم العمل دوما الى هذا الهدف ونيل المُراد يحتاج زمن".

