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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 30 حزيران 2020 03:35 م

القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على صحفي اختطفه الحرس الثوري من العراق

محكمة إيرانية

أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام على الصحفي روح الله زم الذي اختطفه الحرس الثوري من العراق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن محكمة الثورة في طهران بدأت منذ شهر مايو الماضي، أولى جلسات محاكمة الصحفي روح الله زم، مدير موقع معارض، الذي اختطفه الحرس الثوري، أثناء رحلة من باريس إلى بغداد، في أكتوبر الماضي.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في 14 أكتوبر الماضي، في بيان، عن "استدراج واعتقال زم في عملية استخباراتية معقدة".

،بينما ذكرت مصادر مطلعة أن جهة في المخابرات العراقية مقربة من طهران هي التي سلمته يوم 12 أكتوبر، من مطار بغداد إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد احتجازه لساعات.

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