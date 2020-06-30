نائب : لاوقت لدى البرلمان .. والقوانين المهمة سترحل للدورة المقبلة !



استبعد النائب علي البديري ، اقرار مشاريع القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا :" ان الظروف التي تمر بها البلاد ستجعل السلطة التشريعية تركز على ثلاثة جوانب رئيسة ".



وقال البديري في تصريح صحفي :" ان عمل مجلس النواب سيقتصر خلال الفترة المقبلة على موضوع الازمة المالية وقضية كورونا والازمة الاقتصادية”، مبينا :" ان القوانين الخلافية المهمة سترحل الى مابعد انتهاء الازمة الحالية التي تمر بها البلاد ، وربما ترحل الى الدورة النيابية المقبلة ".



واضاف:" ان الوقت المتبقي لا يسمح بادراج القوانين والتشريعات المهمة على جدول اعمال المجلس ، في ظل انشغال السلطتين التشريعية والتنفيذية بتفشي وباء كورونا ".



ولفت البديري الى :" ان الامر سيقتصر خلال الفترة المقبلة على التركيز على موازنة ٢٠٢١ ، بالاضافة الى التداعيات الاقتصادية والصحية ".



ف.ا