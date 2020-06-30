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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 30 حزيران 2020 02:35 م

نائب : لاوقت لدى البرلمان .. والقوانين المهمة سترحل للدورة المقبلة !

علي البديري

استبعد النائب علي البديري ، اقرار  مشاريع القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا :" ان الظروف التي تمر بها البلاد ستجعل  السلطة التشريعية تركز على ثلاثة جوانب رئيسة ".

وقال البديري في تصريح صحفي :" ان عمل مجلس النواب سيقتصر خلال الفترة المقبلة على موضوع الازمة المالية وقضية كورونا والازمة  الاقتصادية”، مبينا :" ان  القوانين الخلافية المهمة سترحل الى مابعد انتهاء الازمة الحالية التي تمر بها البلاد ، وربما ترحل الى الدورة النيابية المقبلة ".

واضاف:" ان الوقت المتبقي لا يسمح بادراج القوانين والتشريعات المهمة على جدول اعمال المجلس ، في ظل انشغال السلطتين التشريعية والتنفيذية بتفشي وباء  كورونا ".

ولفت البديري الى :" ان الامر  سيقتصر خلال الفترة المقبلة على التركيز على موازنة ٢٠٢١ ، بالاضافة الى التداعيات الاقتصادية والصحية ".

ف.ا
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