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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 30 حزيران 2020 02:32 م

إطلاق سراح ثاني قائد في جيش صدام حسين خلال 24 ساعة

جيش-صدام

افاد مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية اليوم الثلاثاء باطلاق سراح ضابط رفيع في الحرس الجمهوري السابق بعد انقضاء مدة محكوميته.
وقال المصدر في تصريح له ، ان وزارة العدل العراقية اطلقت سراح وليد حامد توفيق التكريتي بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة ١٧ عاما.
واضاف ان التكريتي شغل منصب أمر لواء في الحرس الجمهوري وقائدا لقوات شاركت في قمع الانتفاضة الشعبانية ومدير الأمن العامة في البصرة ومحافظا لها.

وكان مصدر مسؤول قد افاد امس الاثنين، باطلاق سراح قائد حرس رئيس النظام السابق بعد إكمال مدة محكوميته.
وقال المصدر، إنه "تقرر اليوم اطلاق سراح العميد الركن برزان عبد الغفور سليمان؛ قائد الحرس الجمهوري الخاص".
وأضاف أن "اطلاق سراح سليمان جاء بعد اكمال محكوميته في سجن الناصرية البالغة 17عاماً".
والعميد برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي المولود 1960، أحد قادة قوات الحرس الجمهوري الخاص في عهد صدام حسين وعضوا في حزب البعث المنحل وهو شقيق اللواء روكان عبد الغفور المرافق الشخصي لصدام.
وكان ضمن قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة وتسلسله 11، ألقي القبض عليه في 23 تموز 2003. كانت صورته على ملكة القلوب في مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين التي صدرت من قبل القوات العسكرية الأمريكية للمساعدة في تحديد المطلوبين من حكومة صدام حسين خلال حرب العراق.

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أخر تعديل: الثلاثاء، 30 حزيران 2020 02:36 م
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