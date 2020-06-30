المرشدي : لاقيمة للاصلاحات الاقتصادية دون القضاء على الفساد



اكد النائب المستقل اسعد المرشدي :" ان الاصلاح يبدأ بالقضاء على الفساد " ، مبينا انه :" بدون هذه الخطوة لن تكون هناك قيمة للاصلاحات الاقتصادية، فالفساد هو اساس تراجع البلاد ".



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان الفساد استشرى اكثر في فترة حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة عادل عبد المهدي ، وعليه يجب ان تبدأ خطط الاصلاح السياسي لتوازي الاصلاح الاقتصادي وتدعمه".



واضاف :" ان مجلس النواب، ينتظر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديم ورقة الاصلاحات، ولان الوضع في البلد حرج، فعلى رئيس الوزراء ان يتخذ خطوات جريئة، منها السيطرة على المنافذ الحدودية والبحث عن موارد بديلة للنفط ".



وتابع المرشدي :" ان خطوات رئيس الوزراء الاصلاحية ايجابية، والنواب المستقلون داعمون لهذه الخطوات، وفي كل الاتجاهات الاصلاحية في الجهازين الاداري والرقابي ".



ف.ا