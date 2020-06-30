في بيان مشترك.. البحرين وأمريكا يتفقان على ضرورة ردع إيران ومعاقبتها

أعلنت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين التزامهما القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، فقد سعت إيران إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها.

ويأتي البيان المشترك عقب مباحثات بين الممثل الخاص للولايات المتحدة لإيران، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، برايان هوك، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) فإنه على الرغم من جهود إيران، ظلت البحرين ملتزمة بقيمها، حريصة على تعزيز التعايش السلمي وكفالة الحرية الدينية، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بأمن البحرين والشراكة العميقة والفعالة بين البلدين لمواجهة الإرهاب المدعوم من إيران.

وإدراكاً للتهديد الخطير الذي تشكله عمليات نقل الأسلحة الإيرانية في المنطقة على نطاق واسع وفي البحرين على وجه التحديد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين تطالب مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.



إذ أن الحظر أداة مهمة لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها، كما أنه يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمل إيران مسؤولية أفعالها، لاسيما بهجومها على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية في ايلول 2019.

وأكد البيان أنه إذا فشل المجتمع الدولي في تمديد الحظر، فستعاني مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى من عواقب سباق التسلح المزعزع للاستقرار، ويجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومد حظر الأسلحة المفروض على إيران.