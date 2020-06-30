ظافر العاني : احترام سيادة العراق اولوية قصوى لنجاح الحوار مع واشنطن



اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني :" ان احترام سيادة العراق اولوية قصوى لنجاح الحوار مع الولايات المتحدة ".



وقال العاني في تصريح صحفي :" ان الجولة الاولى من الحوار العراقي الامريكي تركت انطباعات ايجابية في الاوساط العراقية ، فهي ثبتت اولويات العراق في المجالات الامنية والاقتصادية والتعليمية والانسانية " .



واضاف :" ان التصريحات الامريكية التي رافقت الحوار كانت باعثة للاطمئنان بان الولايات المتحدة تريد شراكة ستراتيجية مبنية على احترام سيادة العراق واستقلاله ، فضلا عن مساعدة العراق في مواجهة التحديات والمصاعب الداخلية والخارجية ".



وكانت الجولة الاولى من الحوار العراقي الامريكي انتهت في النصف الاول من الشهر الحالي وتم الاتفاق على جولة ثانية في واشنطن الشهر المقبل.



ف.ا