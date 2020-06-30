كورونا عربيا: ارتفاع الإصابات.. والعراق يسجل 47151 حالة حتى الآن

نشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها الدول العربية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 83 حالة وفاة و 1749 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق، إلى 47151 إصابة توفي منهم 1839 وتماثل للشفاء 22974 حالة.

وذكرت الصحة، في بيان، أن العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الإصابات بـ 427 إصابة ثم محافظة ذي قار بـ 200 ثم محافظة الديوانية بـ 138.

وأشارت الوزارة، إلى أنها سجلت كذلك 83 حالة وفاة بالفيروس بينها 33 في بغداد والبقية موزعة في 15 محافظة أخرى، فيما تماثل للشفاء 1852 مريضا من 17 محافظة وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حالات الشفاء عدد الإصابات.

وكانت دائرة صحة إقليم كردستان العراق، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 14 وفاة و232 إصابة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 1745 حالة بعد تسجيل 5 إصابات جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقرير يومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمر عدد الوفيات مستقرا عند 34 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1170 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 774 فحصا.

وفي الأردن، أعلنت السلطات عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المستجد في البلاد إلى 1128 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن حالتين من الإصابات محلية والبقية حالات وافدة من خارج المملكة.

وأوضحت السلطات الأردنية، أنه تم إجراء حوالي 5 آلاف فحص مخبري للتحري عن الاصابات بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات منذ تفشي الجائجة إلى نحو 380 ألف عينة.

وأوضحت الحكومة في إيجازها، أنه تماثل 7 أشخاص للشفاء، وأكدت وزارة الصحة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، مشددة على أن خطر الوباء ما زال مستمرا رغم انخفاض عدد حالات الإصابة على المستوى.

وأعلنت سوريا، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 269 حالة وذلك بعد تسجيل 13 إصابة جديدة.



وقالت وزارة الصحة السورية، إن عدد حالات الشفاء بلغ 102 بينما تم تسجيل 9 حالات وفاة.



