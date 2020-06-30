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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 30 حزيران 2020 02:07 م

نائب يشدد على ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة

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شدد النائب فاضل الفتلاوي على ضرورة الإسراع في إقرار موازنة 2020 والتزام الحكومة بالتوقيتات الزمنية التي الزم البرلمان بها الكاظمي لتقديم الموازنة من اجل التصويت عليها.

وقال الفتلاوي ان “موازنة 2020 يجب ان تقدم للبرلمان بعد ان الزم الحكومة ووزارة المالية بتقديم الموازنة خلال موعد أقصاه اليوم.

وأضاف ان “الكثير من الأموال مهدرة وخاصة في المنافذ الحدودية والاتصالات ومستحقات بغداد من الإقليم فيما يتعلق بالصادرات النفطية والضرائب.

 وأوضح الفتلاوي، أن “بقاء العراق من دون موازنة سيزيد من الفوضى المالية، اذ ينبغي ترتيب الأوراق من جديد واستغلال الاتصالات التي من الممكن ان تكون ثاني مورد للبلد بعد النفط.

ف.ا
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