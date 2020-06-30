الاقتصاد النيابية تنتقد عدم وجود رؤية حكومية لدعم الموازنة بالمال





انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة باتجاه توفير الموارد الضرورية والإيرادات التي ترفد الموازنة بالمال، لافتة الى ان العراق ومن المعيب ان يستورد الوقود من الخارج في وقت يبيع النفط بسعر منخفض جدا خلافا للوقود الذي يشتريه.



وقالت عضو اللجنة النائبة، ندى شاكر، في تصريح صحفي: ان “تحركات الحكومة وعدم سيطرتها على الموارد الاقتصادية أثار سخط الشعب العراقي، وخاصة ما يتعلق بالمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وعدم اتخاذها إجراء مع الإقليم لإجباره على تسليم ما بذمته من أموال للمركز”.



وأضافت ان “الحكومة تدفع ملايين الدولارات لشراء وقود البنزين، في حين تبيع النفط بسعر منخفض جدا، وهذا الأمر معيب جدا ويدل على عدم وجود تخطيط استراتيجي اقتصادي”.



وشددت شاكر على “ضرورة الاعتماد على سياسة اقتصادية مدروسة، واستقطاب خبرات وكفاءات لتعديل مسار الخطط الاقتصادية التي تتبعها الحكومة وإبعادها عن السياسة والتدخلات الداخلية والخارجية”..



ف.ا