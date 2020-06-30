ثلاثة مرشحين لرئاسة الوقف السني.. والمجمع الفقهي ينفي وجود صراع

نفى المجمع الفقهي العراقي، وجود أي خلافات أو صراعات بين أعضائه حول مسألة تقديم مرشح لمنصب رئيس ديوان الوقف السني.

وذكر المكتب الاعلامي للمجمع في بيان، أنه "تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً عن وجود خلافات داخل المجمع الفقهي العراقي بشأن الترشيح لمنصب رئيس ديوان الوقف السني، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة".

،وأضاف، أن "المجمع الفقهي العراقي مرجعية شرعية تضم جميع أطياف أهل السنة في العراق، ويعتمد التشاور الجماعي والتوافق في إصدار قراراته".

ودعا المجمع، "وسائل الإعلام إلى التثبت وتوخي الدقة في نقل الأخبار، ومعلومٌ أن المجمع الفقهي العراقي له قنواته الرسمية التي يعبر فيها عن مواقفه وأنشطته".

وقدم المجمع الفقهي العراقي، ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس ديوان الوقف السني، داعيا رئاسة الوزراء الى اختيار احدهم.

وكشفت وثيقة صادرة عن المجمع، طلب مقدم من كبير علماء المجمع الفقهي العراقي، الشيخ احمد حسن الطه، عن تقديمه 3 مرشحين لرئاسة الوقف السني الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بينهم ابن اخيه وزوج ابنته صلاح الدين فليح حسن طه.

وجاء في الطلب الصادر عن المجمع الفقهي، والموجه إلى رئيس الوزراء، أنه "استنادا الى البند الثاني، من المادة 4، في قانون الوقف السني رقم 56 لعام 2012 والذي يقضي بترشيح رئيس ديوان الوقف السني، نرسل اليكم أسماء المرشحين: حسين سهيل عبود أحمد، صلاح الدين فليح حسن طه، وقاص عدنان حامد عبد اللطيف".

وواجه المجمع، انتقادات حادة، إثر ترشيحه عدداً من المقربين إلى رئيسه أحمد حسن الطه.

ودافع المجمع في بيان سابق، عن مرشحيه لمنصب رئاسة الوقف السني، ومن بينهم صهر رئيس المجمع أحمد حسن الطه.

وقال المتحدث باسم المجمع مصطفى البياتي، في بيان إن "المجمع لم يجامل أحدا، ورشح للوقف السني شخصيات نزيهة ولها تاريخ وقد جربت سابقا في عدة أماكن إدارية واثبتت جدارتها".

ا.د. حسن سهيل

الاستاذ وقاص العاني

ا.م.د. صلاح الدين فليح

وأضاف، أن "ترشيح السيد صلاح الدين فليح كان بترشيح من عميد كلية الإمام الأعظم ولَم يقبل بذلك الشيخ العلامة أحمد حسن الطه ولكن الهيئة العليا في المجمع صوتوا للدكتور صلاح الدين فليح وطالبوا وأصروا على ان يكون اسم الدكتور صلاح من ضمن المرشحين".







