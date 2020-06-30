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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 30 حزيران 2020 01:26 م

سعر طن الأوكسجين يتجاوز نصف مليون دينار في الناصرية

أنبابيب الأوكسجين
أكد مصدر في صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى الحسين التعليمي بحاجة إلى 10 طن من مادة الأوكسجين السائل يوميا لسد حاجة المرضى الراقدين في المستشفى إضافة إلى الهدر الناتج عن سوء استخدام الغاز.

وقال المصدر، إن "كلفة الطن الواحد من الأوكسجين ارتفعت من 350 ألف دينار إلى 525 ألف دينار، بسبب ازدياد الطلب على هذه المادة".

وأضاف المصدر، إن "دائرة الصحة بحاجة الى تامين 5 مليون دينار يوميا لمستشفى الحسين التعليمي فقط لتأمين احتياج المصابين بفيروس كورونا".

ولفت المصدر إلى أن "هذه الكمية تفوق حاجة الراقدين داخل المشفى، إلا أن سوء التوزيع لها سببت هدر كميات كبيرة منها".
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