الدنبوس: القرار العراقي محصور بيد عشرة أشخاص فقط

أكد عضو القائمة الوطنية عدنان الدنبوس، اليوم الثلاثاء، أن القرار العراقي محصور بيد عشرة أشخاص فقط وأن القانون آخر ما يُحترم في العراق.

وقال الدنبوس في حديث متلفز، إن "الثالوث الإسلامي القومي ابتعد عن مفهوم الدولة وأن العراق يعيش الآن في اللادولة"، مبينا أن "الشيعة والسنة يدافعون عن هوياتهم وليس عن الدولة كما ان الكرد حلمهم الانفصال فقط".

وأضاف، أن "التنظير في مفهوم الدولة ما هو إلا هراء، فالمجتمع العراقي مهتم بمذهبيته اكثر من وطنيته"، معتبرا ان "القرار العراقي بيد عشرة اشخاص فقط وان القانون آخر ما يُحترم في العراق".



