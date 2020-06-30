بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 تموز 2020
آخر الأخبار
ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة مطالبة برلمانية بارسال مكافحة الارهاب الى المنافذ الحدودية .. بشكل عاجل مقتل 10 إرهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 30 حزيران 2020 12:30 م

الصفار: قانون الاقتراض المحلي والخارجي أصبح ساري المفعول

احمد الصفار
ذكرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن السيولة المالية للحكومة لصرف رواتب الموظفين متوفرة، مؤكدة أن الوزارة لم ترسل إيعازا للمصارف بصرف الرواتب.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي أصبح ساري المفعول بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون"، مبينا أن "السيولة المالية متوفرة للحكومة لصرف رواتب الموظفين".

وأضاف أن "الحكومة وجهت بشكل رسمي ووزارة المالية بالإسراع بصرف رواتب الموظفين، إلا أننا لا نعرف سبب تأخر الوزارة بصرف رواتب الموظفين"، متوقعا صرف رواتبهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.

وصوت البرلمان بأغلبية الأصوات، خلال جلسته التي عقدت بحضور 168 نائباً (من أصل 329)، على إقرار مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.

 وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اثيل-النجيفي

النجيفي يهاجم صحة نينوى: مؤهلاتهم تقاسم الغنائم 30 حزيران 2020 02:12 م

أنبابيب الأوكسجين

سعر طن الأوكسجين يتجاوز نصف مليون دينار في الناصرية 30 حزيران 2020 01:26 م

السليمانية

رجل يحرق نفسه بالسليمانية بسبب صعوبة المعيشة 30 حزيران 2020 11:49 ص

اللكاش

اللكاش بعد تبرئة العيساوي : متى ننصف الآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام ؟ 30 حزيران 2020 11:39 ص

image-2020-06-30T105336.668

نائب : الحكومة عاجزة عن توفير الأوكسجين لمرضى كورونا.. وهاتين الجهتين تتحملان المسؤولية 30 حزيران 2020 11:34 ص

البنك المركزي

بسبب كورونا .. إجراءات جديدة للبنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية 30 حزيران 2020 11:28 ص

حظر التجول وكورونا1

خلية الأزمة في البصرة تنفي إلغاء الحظر الشامل وتؤكد استمراره حتى هذا التاريخ 30 حزيران 2020 11:24 ص

الأنواء

الانواء الجوية تعلن توقعاتها لطقس اليومين المقبلين : الحرارة تقترب من نصف درجة الغليان 30 حزيران 2020 11:07 ص

التعليقات