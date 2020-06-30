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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 30 حزيران 2020 12:21 م

كلوب: ليفربول لن ينفق ناديه ببذخ خلال فترة الانتقالات الصيفية

كلوب
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إنه لا يتوقع أن ينفق ناديه ببذخ خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد ويرى مستقبلا واعدا للعديد من اللاعبين الشبان القادرين على دخول التشكيلة الأساسية.

وضمن ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مبكر وكان مرشحا لضم تيمو فيرنر من رازن بال شبورت لايبزيج قبل أن يختار اللاعب البالغ عمره 24 عاما الانتقال إلى تشيلسي.

وقال كلوب، إن الانتقالات المقبلة من المرجح ألا تشهد العديد من الصفقات مثل السنوات الماضية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الأندية.

وأبلغ كلوب الصحفيين "ترك كوفيد أثره على الجانبين داخل اللعبة وخارجها وهذا أمر طبيعي ومن غير المرجح أن يكون هذا الصيف مليئا بالانتقالات في العالم".

وأضاف "لا يمكن أن ننفق الملايين والملايين لأننا نريد ذلك، أو نعتقد أنه من الجيد أن نفعل ذلك. لم نكن نرغب أبدا في ذلك.

"المشكلة أنه مع وجود تشكيلة قوية كيف سيمكن تدعيم التشكيلة القوية في سوق الانتقالات؟"

وتابع المدرب الألماني "يحتاج المرء إلى أن يكون مبتكرا... نحاول البحث عن حلول داخلية ولا يزال هناك الكثير، فلدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين بوسعهم قطع خطوات كبيرة".

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