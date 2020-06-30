الاقتصاد النيابية تكشف نسبة الفائدة للقروض الخارجية

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ، عن نسبة الفائدة التي ستفرض على القروض الخارجية لتمويل الموازنة الاتحادية.



وقالت عضو اللجنة ميثاق إبراهيم إن “نسبة الفائدة ستكون اقل من 1% للقروض الخارجية كون البلاد غير قادرة على دفع فؤاد مرتفعة بسبب انهيار الاقتصاد العراقي في ظل جائحة كورونا”، لافتة إلى إن “أموال القروض لم تؤمن حتى الآن وتحتاج إلى وقت للتباحث مع صندوق النقد الدولي”.



وأضافت أن “الحكومة ملزمة بدعم الصناعات المحلية والقطاع الخاص للحفاظ على العملة الصعبة داخل العراق وتجنب انهيار العملة”، مبينة أن “الاقتراض الخارجي حل غير صحيح ألا أن الحكومة مجبرة عليه بسبب الوضع المالي التي تمر به في الوقت الحالي”..