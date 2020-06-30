اللكاش بعد تبرئة العيساوي : متى ننصف الآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام ؟

قال النائب السابق محمد اللكاش إنه في الوقت الذي كنّا نؤكد على مبدأ فصل السلطات وعدم تسيس القضاء وابعاد كل الشبهات والصفقات التي تحوم حوله نتفاجئ بتبرئة المدان رافع العيساوي لذا نؤكد ما أكدناه سابقا على القاضي و أعضاء المحكمه التي حكمت المدان العيساوي سابقا ان يثبتوا سلامة موقفهم من إجراءاتهم القانونيه بحق المدان رافع العيساوي وبشفافية وامام الراي العام.

متسائلا متى ننصف الآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام ؟

فيما طالب اللكاش بإصلاحات جذريه في السلطه القضائية وبيان مصير الآلاف من ملفات الفساد والتي أرسلت الى القضاء من قبل هيئة النزاهه او ديوان الرقابه الماليه وبقية المؤسسات كذلك ماتم انجازه من قبل محكمة الجنايات الخاصه بالفساد والتي شكلت بعد الحراك الشعبي الأخير وكذلك مطالبته الى هيئة المسائلة والعداله بإلغاء جميع الاستثناءات للقضاة المشمولين باجتاث البعث .

يذكر بان النائب محمد الكربولي في احد لقاءاته ذكر بان عودة العيساوي جاءت بضوء اخضر من رئيس الجمهوريه.