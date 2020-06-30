نائب : الحكومة عاجزة عن توفير الأوكسجين لمرضى كورونا.. وهاتين الجهتين تتحملان المسؤولية



اتهم النائب عن محافظة المثنى عدي ابو الجون ، الثلاثاء، رئيس خلية الازمة ومدير دائرة صحة المحافظة بالتقصير تجاه احتواء انتشار وباء فيروس كورونا.



وقال أبو الجون في تصريح لـه ، إن “محافظة المثنى تفتقر لأبسط المستلزمات الطبية لإنقاذ أرواح وحياة المواطنين”.



وأضاف أن “هناك تقصير واضح وكبير من قبل رئيس خلية الازمة ودائرة صحة المثنى لعدم وضعها الحلول المناسبة دون اللحاق الضرر بالمواطن الفقير”.



وأشار إلى أنه “للاسف الشديد لا يوجد اهتمام من الحكومة المحلية للوضع الصحي في المثنى”، متسائلا “هل حكومة المثنى أصبحت عاجزة عن توفير الأوكسجين والمستلزمات الطبية الأخرى”.