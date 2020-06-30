بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 تموز 2020
آخر الأخبار
ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة مطالبة برلمانية بارسال مكافحة الارهاب الى المنافذ الحدودية .. بشكل عاجل مقتل 10 إرهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 30 حزيران 2020 11:30 ص

مذكرة اعتقال بحق شاسوار عبد الواحد بتهمة تصل عقوبتها لـ5 سنوات

ساشوار عبد الواحد

 اعلن الإدعاء العام في إقليم كردستان ، ، صدور مذكرة اعتقال بحق زعيم حراك الجديد شاسوار عبد الواحد بتهمة تحريض الناس على كسر القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا و"الاستهانة" بجهود السلطات المحلية لمحاربة الجائحة.


وقال المتحدث باسم المدعي العام القاضي بشتيوان سمكو إن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق شاسوار عبد الواحد.


وأوضح أن المذكرة تأتي على خلفية رفع دعوى قضائية بحقه بتهمة "الاستهانة" بجهود وزارتي الصحة والداخلية للحد من تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن تحريضه الناس على عدم التقيد بإجراءات الوقاية من الفيروس وهو ما تسبب بتفاقم الإصابات في الإقليم.


وأشار سمكو إلى أن عبد الواحد نشر مقطعاً مصوراً تحدث فيه عن عدم وجود فيروس كورونا وأنه مجرد "كذبة" وحرض الناس على عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات.


وتابع أن التهمة المنسوبة إلى عبد الواحد تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى 5 ملايين دينار.


وكان عبد الواحد قد قال في آذار/مارس الماضي إنه "لا وجود لكورونا في اقليم كردستان، وإن حكومة الاقليم تتخذ هذا الأمر ذريعة لفرض الحجر المنزلي".


وأثارت تصريحات عبد الواحد غضب السلطات المحلية وخاصة مديرية صحة السليمانية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
86453003_2701392859979170_3761576037654200320_n

ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي 01 تموز 2020 10:05 ص

04-2

ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية 01 تموز 2020 10:04 ص

قوات مكافحة الارهاب

اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد 01 تموز 2020 10:04 ص

53062020_73122018_139303261340246353012764

ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا 01 تموز 2020 10:03 ص

kk (1)

خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! 01 تموز 2020 10:01 ص

517744Image1

علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... 01 تموز 2020 10:00 ص

EXlOnfQXkAAOE8L

العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية 01 تموز 2020 09:59 ص

نوري-المالكي

السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة 01 تموز 2020 09:58 ص

التعليقات