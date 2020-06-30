بسبب كورونا .. إجراءات جديدة للبنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية

مع استمرار التداعيات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا وما فرضته من قيود كبّلت النشاط الاقتصادي في أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية وهبوط إيرادات النفط ، قرر البنك المركزي العراقي تعزيز سيولة “المشروعات القائمة” التي تم تمويلها من مبادرة (الواحد ترليون) بمبلغ (5) مليون دينار للراغبين بذلك، بضمانات المشروع ذاته لقاء عمولات إدارية ودون فوائد.

كما ووجّه البنك المركزي المصارف والشركات الضامنة تخفيض الفائدة من (4.8%) الى (3.5%) للمقترضين ضمن شريحة 1 – 20 مليون دينار وتخفيض فائدة القروض المصرفية من شريحة 21 مليون – 1 مليار دينار بعد أن كانت (6.3%) لتصبح (4%) .

ووجه البنك المركزي أيضا المصارف مراعاة المشروعات ذات العلاقة بقطاعات السياحة والفنادق والمطاعم التي قد يطول تعافيها بدراسة تأجيل اقساطها لفترة أطول حتى التعافي من أزمة الجائحة.