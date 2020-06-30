خلية الأزمة في البصرة تنفي إلغاء الحظر الشامل وتؤكد استمراره حتى هذا التاريخ

نفت خلية الأزمة في محافظة البصرة ماتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الحظر الشامل والإبقاء على الحظر الجزئي في عموم المحافظة.

واكد رئيس الخلية اسعد العيداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي أنه لاصحة لهذه الأخبار وان حظر التجوال شامل ومستمر لغاية الخميس المقبل وحسب مقررات خلية الأزمة.

ودعا العيداني ابناء البصرة الى ‏التعاون مع القوات الأمنية في تنفيذ تطبيق حظر التجوال الصحي من أجل سلامتهم وسلامة عوائلهم، وتقديم الدعم للمؤسسات الصحية باعتبارها الصد الأول في محاربة وباء كورونا.