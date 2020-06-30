نائب كردي :الإصلاحات الإقتصادية لن تنجح دون اجراء اصلاحات سياسية





أكد النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، سليم همزة، أن الإصلاحات الإقتصادية لن تنجح دون اجراء اصلاحات سياسية.





وقال همزة، إن "مجلس النواب يبارك جهود رئيس الوزراء الاصلاحية والتي تسهم بالقضاء على الفساد"، مؤكداً ان "الاصلاحات نوعان سياسية واقتصادية وتسير باتجاه واحد متوازٍ، لأن الاصلاحات الاقتصادية لن تنجح إذا لم تتوفر لها اصلاحات سياسية تدعمها في القرارات والتشريعات".





ودعا، رئيس الوزراء، إلى "ملاحقة المفسدين في الخارج، واسترداد الأموال المنهوبة والمحولة الى خارج العراق"، لافتاً إلى أن "هذه خطوات ينتظرها الشارع العراقي لأنها تعيد هيبة الدولة".